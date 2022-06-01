Заморозки в Томской области в начале июня не повлияют на урожайность зерновых — эксперт

Экстренное предупреждение объявлено в Томской области из-за заморозков, ожидаемых 2–7 июня, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«При прояснениях по области ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, холодная погода может стать причиной вымерзания и гибели сельскохозяйственных культур.

Как сообщил «Интерфаксу» профконсультант-агроном ОГБУ «Аграрный центр Томской области» Михаил Шлык, ожидаемые в первую неделю июня заморозки не повлияют на урожайность зерновых.

«Зерновые спокойно переносят кратковременные заморозки до -4 градусов, на урожайность это никак не повлияет, может только ненамного замедлиться рост культур», — сказал Шлык.

Вместе с тем, по его словам, вымерзнуть могут такие культуры, как салат или перец, которые были высажены в открытом грунте. Картофелю вымерзание не грозит, так как это растение также выдерживает кратковременные заморозки до -4 градусов.

Как сообщалось, по итогам уборочной кампании 2021 года хозяйства Томской области намолотили 445,3 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что на 4% больше, чем в 2020 году.

В 2022 году Томская область планирует увеличить урожай зерновых и зернобобовых на 4,1% — до 420,2 тыс. тонн. Также в планах у региона в ближайшие годы побить исторический рекорд, 550-580 тыс. тонн зерна.

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