Особый противопожарный режим в Томской области продлили до середины июня

1 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Сегодня, 1 июня, врио губернатора Томской области продлил режим повышенный готовности и особый противопожарный режим в связи с пожароопасной обстановкой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Статистика — вещь упрямая и говорит, что большая часть всех пожаров, к сожалению, случается из-за легкомыслия. Причиной трагедии может стать и брошенный водителем окурок, и неубранный дачниками мусор, и непотушенный туристами костер. Призываю всех к ответственности», — обратился к жителям региона Владимир Мазур.

Особый противопожарный режим в регионе продлится до 15 июня. В это время противопожарные службы дежурят в готовности к оперативному реагированию на ЧС, обстановку в лесах контролируют патрульные группы. Сейчас в Томской области запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры, выжигать растительность, захламлять не предусмотренные для этого места.

Напомним, особый противопожарный режим в Томской области был введен 29 апреля.

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