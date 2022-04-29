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Особый противопожарный режим введен в Томской области

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Сегодня, 29 апреля, в Томской области введен особый противопожарный режим, который будет действовать до 16 мая, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В это время категорически запрещается разводить огонь и проводить любые пожароопасные работы в лесных массивах, населенных пунктах, на объектах экономики и инфраструктуры. Кроме того, нельзя проводить профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, захламление территорий и прочее, сообщает обладминистрация.

Ограничения коснутся территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов, а также на территории города Томска.

За нарушение противопожарного режима предусмотрен штрафы: до 4 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 400 тыс. рублей — для юрлиц.

Главам администраций районов области рекомендовано организовать ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и в прилегающих лесах созданными патрульными группами, а также незамедлительное реагирование на сообщение о возгораниях и данных о термоточках, выявленных по результатам космического мониторинга или иным способом.

Для населения будет проведена дополнительная разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности, действующем особом противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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