Завтра в Томске протестируют новые режимы работы на ремонтируемом Коммунальном мосту

Томский Обзор / Фото: 31 мая 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Завтра утром, 1 июня, в Томске будут тестировать новые режимы работы светофоров на Коммунальном мосту.

Как отмечает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента капитального строительства Александра Суходолова, на стадии проектирования после анализа транспортных потоков специалисты предложили оптимальную схему организации движения на время капремонта моста. Она не предусматривала установки светофоров. Однако мэрия настояла, чтобы светофоры все же были установлены — для возможности оперативного регулирования ситуации.

«Эту неделю мы жили по схеме, предложенной проектировщиками, дополненную светофорами. Одновременно наши сотрудники утром и вечером делали свои замеры и просчитывали иные варианты организации движения. С завтрашнего дня мы начнем их применять. Так, из дежурного — мигающего — режима светофоры со стороны Тимирязевского и Черной речки на время утреннего часа пик перестроят в рабочий. При этом временной приоритет будет отдан транспорту, который двигается со стороны Шегарского тракта. Одновременно с этим будет тестироваться новый режим работы светофора на выезде из Северного парка», — пояснил Суходолов.

На сегодняшний день главной задачей является поиск «золотой середины», чтобы жители расположенных за мостом сел и районом могли равномерно выезжать на мост в утренние часы.

Сейчас светофоры на выезде из Томска включаются в рабочий режим с 16:00 до 20:00 в будние дни, а также с 12:00 до 16:00 в субботу. Режим работы светофоров: 65 секунд с ул. Нахимова и 20 секунд с Московского тракта. Остальное время они находятся в дежурном — мигающем — режиме.

На въезде в город светофоры в настоящий момент всегда работают в мигающем режиме, кроме воскресенья. В этот день с 15:00 до 20:00 светофор пропускает транспорт 40 секунд со стороны Тимирязевского и 25 секунд со стороны Черной речки.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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