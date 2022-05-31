Ущерб от лесных пожаров в Томской области в 2022 году оценивается в 11,8 млн рублей — прокуратура

31 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Основной причиной лесных пожаров в Томской области остается человеческий фактор, несмотря на профилактические работы с населением со стороны уполномоченных органов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Прокурорские проверки показали, что на сегодняшний день в результате пожаров причинен ущерб лесному фонду на общую сумму 11,8 млн рублей. По фактам уничтожения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем подразделения ГУ МЧС России по Томской области возбудили четыре уголовных дела», — говорится в сообщении.

Всего прокуратура в текущем году для устранения нарушений в деятельности власти и лесопользователей приняла более 350 актов реагирования, 67 человек привлекли к ответственности.

По последним данным областного департамента лесного хозяйства, на территории Томской области действует три лесных пожара на площади 495 га.

Всего с начала года в регионе ликвидировано 192 лесных пожара на общей площади 5 тыс. 106,89 га. С 28 апреля в Томской области введен особый противопожарный режим.

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