Томич хотел заказать интим-услуги через интернет, но лишился 40 тыс. рублей

Житель Томска стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги на одном из сайтов в интернете.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, 28-летний мужчина искал интернете организацию, которая оказывает услуги интимного характера в Томске. Подобрав подходящий вариант мужчина позвонил по указанному номеру телефона. Мужчине ответила девушка, представившаяся администратором. Она сообщила собеседнику о необходимости внести предоплату за услугу.

Через некоторая время «администратор» перезвонила и пояснила, что для подтверждения заказа необходимо оплатить полную стоимость интим-услуг, а также «гарантию безопасности» сотрудницы. Мужчина внес оплату, но после следующего её звонка отказался переводить деньги.

Всего мужчина перевел через систему электронных платежей более 40 тыс. рублей, так и не получив желаемые услуги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: