Томская судоходная компания в мае снизила загрузку флота из-за маловодья, приостановку навигации не планирует

31 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива издания

АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ) в мае из-за маловодья перевезло на 35 тыс. тонн грузов меньше, чем планировалось, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора АО Сергея Ведерникова.

По его словам, в условиях маловодья на реках Томь, Обь и Иртыш ТСК вынуждена пойти на дополнительные затраты для выполнения договорных объемов грузоперевозок. Из-за низкого уровня воды загрузка каждой единицы флота снизилась на величину от 300 до 500 тонн, но компания пока не планирует привлекать к перевозкам дополнительные суда.

«Дополнительные затраты для „Томской судоходной компании“ только в мае составят примерно 9 млн рублей», — сказал Ведерников.

Ранее сообщалось, что из-за маловодья в 2022 году ТСК ожидает более затратной навигационной кампании, однако, приостановка навигации не планируется.

«Нам будет очень трудно выполнить взятые на себя обязательства, но, я думаю, что если ситуация (с уровнем воды — прим.ред.) кардинально не ухудшится, то сможем перевезти грузополучателям весь запланированный объем грузов», — отметил гендиректор ТСК.

По итогам 2021 года «Томская судоходная компания» перевезла около 2,8 млн тонн грузов, в 2022 году планировала сохранить объемы грузоперевозок.

АО «Томская судоходная компания» перевозит грузы по рекам Обь-Иртышского бассейна в районы Томской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также осуществляет перегрузочную деятельность, производит строительный песок и щебень. Флот компании составляют более 50 буксиров и более 200 барж.

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