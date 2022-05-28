18+
18+

Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 47 человек. 17 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 427 случаев заболевания коронавирусом. 129 500 заболевших выздоровели. 839 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Более 90 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

30 апреля 2022
Томские новости

Томичка поверила «сотруднику банка» и лишилась более 600 тыс. рублей

5 мая 2022
Томские новости

Томские керлингисты привезли медали с Чемпионата России

29 апреля 2022
Томские новости

«Ростелеком» в Томске поддержал онлайн-игру «Кина не будет»

13 мая 2022
Томские новости

В Томске наградили лауреатов премии Законодательной Думы Томской области

23 мая 2022
Томские новости

Завтра в Томске сузят проезжую часть на ул. Сибирской

6 мая 2022
Томские новости

Томским производителям помогут с поставкой халяльной продукции в Индию и Арабские Эмираты

24 мая 2022
Томские новости

Томские художники рассказали о «Жесть-арте» в подкасте «Наследие»

4 мая 2022
Томские новости

Традиционным сбросом старой техники из окна общежития отметили День радио в Томске

9 мая 2022