Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 28 мая 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 47 человек. 17 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 427 случаев заболевания коронавирусом. 129 500 заболевших выздоровели. 839 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы: