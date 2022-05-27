Главный пляж Томска откроется на следующей неделе

Пляж на Семейкином острове в Томске откроется для посещения 4 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас на территории пляжа проводятся благоустроительные работы. Сотрудники Всероссийского общества спасения на водах уже произвели очистку дна в акватории пляжа.

Предполагается, что до 4 июня на пляже будут установлены кабинки для переодевания и стационарный туалет, к открытию пляжа предоставят лежаки и зонты, которыми посетители смогут пользоваться бесплатно. Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. Общественный порядок будет обеспечен частным охранным предприятием.

Также на пляже подготовят 4 волейбольных поля и будет работать пункт выдачи спортивного инвентаря.

Как и раньше, на Семейкином острове летом откроется «Библиотека на песке» - читальный зал под открытым небом.

Решение о возможности купания будет принято после получения результатов исследований, которые проведут специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области».

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