В отношении водителя, насмерть сбившего женщину-пешехода в Северске, возбуждено уголовное дело

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Водитель Toyota Camry, сбивший 63-летнюю женщину в Северске, стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел накануне, 26 мая, около 9.30 на ул. Ленинградской. По предварительным данным, 41-летний водитель, двигаясь по крайней правой, в районе дома №8, избегая столкновения с остановившимся впереди попутно двигающимся автомобилем, выехал на полосу слева, после чего совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм. Также выяснилось, что водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь ему грозит до 5 лет колонии.

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