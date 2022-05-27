С начала года томичи открыли в Сбере эскроу-счета на сумму около 1,9 млрд рублей

С начала года клиенты Сбербанка в Томске открыли более 450 эскроу-счетов на сумму около 1,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Всего же клиенты Сбера приобрели более 9,5 тысяч квартир в Сибири с использованием эскроу-счетов на сумму около 40 млрд рублей. Площадь всех квартир, строящихся на данных условиях, составляет более 2,7 млн м2. С начала года Сибирский Сбербанк выдал застройщикам кредитов на сумму порядка 140 млрд рублей.

«Одна из главных задач Сбера – обеспечить безопасность сделок и операций наших клиентов. Эскроу-счета – это финансовый инструмент, который при своей простоте позволяет исключить невыполнение обязанностей одной из сторон. Примечательно и то, что заключить сделку каждый клиент может не выходя из дома – функционал доступен в мобильном приложении. Развитие таких дистанционных сервисов позволит увеличить долю электронных операций с недвижимостью», - отмечает Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Эскроу-счет – специальный счет, на который покупатель недвижимости вносит свои денежные средства, а банк перечисляет средства застройщику после ввода объекта в эксплуатацию. Застройщик для возведения дома оформляет проектное финансирование. Открытие счета эскроу в Сбере доступно в режиме онлайн. Это позволяет значительно сократить время проведения сделки как для застройщика, так и для покупателя.

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