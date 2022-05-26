В Северске насмерть сбили пожилую женщину
26 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Сегодня утром, 26 мая, в Северске под колеса Toyota Camry попала 63-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 9.37 на улице Ленинградская, 8. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм.
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