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Томский «Полимер-Компаунд» вложит 115 млн руб в модернизацию производства — ФРП

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ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» (Томск) вложит 115 млн рублей в модернизацию производства композитных материалов для изготовления кабельной изоляции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Фонд развития промышленности, одобривший заем компании.

«С привлечением займа ФРП (77 млн руб. — прим.ред.) предприятие будет ежегодно повышать на 5% производительность труда. Замена устаревшего оборудования на высокотехнологичное и высокопроизводительное даст возможность выпускать современные композиционные материалы с улучшенными свойствами. Все технические решения разработаны самой компанией, они позволят достичь качества продукции сопоставимого с лучшими мировыми образцами», — говорится в сообщении.

После модернизации предприятие сможет выпускать до 12 тыс. тонн композиционных материалов в год, изготавливаемых из отечественного сырья.

Отмечается, что материалы компании можно использовать при выпуске силовых кабелей, самонесущих изолированных проводов, нефтекабелей, а также кабелей, имеющих определенных класс пожарной безопасности для прокладки их в местах с большим скоплением людей, в торговых комплексах, кинотеатрах и бизнес-центрах.

ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» образовано в 1995 году в Томске. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 1,37 млрд рублей (рост относительно 2020 года в 1,6 раза), чистая прибыль — 23,8 млн рублей (рост в 43 раза). Владельцы предприятия не раскрываются.

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