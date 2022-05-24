За сутки в Томской области ликвидировали пять лесных пожаров

24 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали пять возгораний в Кривошеинском, Кожевниковском и Тимирязевском лесничествах.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сейчас на землях лесного фонда действуют три пожара на площади 245 га. 24 сотрудника авиапожарной службы борются с огнем в Асиновском, Верхнекетском и Кривошеинском районах.

Всего с начала года в регионе ликвидировано 174 лесных пожара на площади 4,4 тыс. га (лесная — 2,7 тыс. га). 156 пожаров потушены в течение суток с момента обнаружения.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

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