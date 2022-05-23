Томских педагогов учат организации подсобного хозяйства на пришкольных участках

Томских учителей учат организовывать подсобные хозяйства на пришкольных участках. Занятия ведет Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса.

Обучение ведется очно с применением дистанционных образовательных технологий за счет средств федерального бюджета. Лекции проводят сотрудники кафедры сельскохозяйственной биологии Биологического института ТГУ, Сибирского ботанического сада и практики из Томской и Ярославской областей.

Учителям рассказывают про «умные» технологии в сельском хозяйстве, о том, как правильно подобрать зерновые, зернобобовые, масличные, крупяные и кормовые культуры для условий Томской области и об особенностях возделывания на пришкольном участке плодовых, ягодных, овощных и пряно-вкусовых культур.

Также в рамках программы обсуждается выращивание цветочно-декоративных культур, способы борьбы с вредителями и защиты растений от болезней.

При успешном окончании курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

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