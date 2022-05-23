В томском «Месте силы креативных индустрий» появились портреты известных архитекторов

23 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГАСУ

В томском общественном пространстве «Место силы креативных индустрий», которое располагается между корпусами ТГАСУ (пл. Соляная 2), заканчивают нанесение портретов известных архитекторов на стену старой столовой.

«Инициатива родилась среди студентов. Руководство поддержало, и мы добавили портреты известных архитекторов, — рассказывает старший преподаватель кафедра теории и истории архитектуры ТГАСУ Ирина Веревкина. — В конце апреля у нас проходил воркшоп в рамках международной конференции. Работали над эскизом росписи стен одной из учебных аудиторий. Нам хотелось создать вдохновляющую студенческую среду для архитекторов, и у ребят родилась идея нанести портреты известных людей. Плюс в пространстве, на одной из стен, были как раз хорошие ниши. Мы решили изобразить не только всемирно известных, но и наших сибирских архитекторов — Крячкова, Лыгина, Гута. И так создали галерею, где в один ряд поставили родных нам архитекторов в один уровень с мировыми звездами».

Над эскизами портретов работали студенты 1-5 курсов архитектурного факультета под руководством граффити-художника Олега Шубина, художника, дизайнера интерьеров Ольги Шадриной и Ирины Веревкиной.

В четверг, 26 мая, в пространстве пройдет мастер-класс компании LogWorks, представители которой покажут, как производится монтаж деревянной черепицы.

«Вообще мы рассматриваем эту площадку, как динамично меняющуюся. По опросам студентов мы создали такие формы и надеемся, что они будут пользоваться. Сейчас ребята приходят. Если будет запрос, я думаю, мы найдем ресурсы для воплощения», — отметила Ирина Веревкина.

Напомним, работа над созданием «Места силы креативных индустрий» началась в прошлом году. Обустройство нового площадки началось в июне, причем принять участие в этом процессе мог любой желающий. По выходным на благоустраиваемой территории проходили «общественные стройки»: волонтеры — студенты и преподаватели ТГАСУ, и просто активные горожане — под руководством специалистов работали над созданием малых архитектурных форм, озеленением и декорированием и наводили порядок на территории.

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