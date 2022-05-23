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Пенсионер лишился почти 1,5 млн рублей, чтобы помочь родственнику, «попавшему в ДТП»

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Пожилой томич перевел мошенникам 1,45 млн рублей, чтобы помочь родственнику «попавшему в беду», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным 76-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сообщил пенсионеру, что его внук попал в ДТП, в котором пострадала женщина и необходимо оплатить материальную компенсацию и ущерб.

Доверчивый пенсионер передал мошенникам более 1 450 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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