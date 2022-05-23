На должность генерального директора «Газпромнефть-Востока» назначен Иван Раздобудько

23 мая 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Новым генеральным директором «Газпромнефть-Востока» назначен Иван Раздобудько, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам «Газпромнефть-Развития».

Иван Раздобудько имеет большой опыт управленческой деятельности в финансово-экономической сфере предприятий нефтегазового сектора. Он более 8 лет проработал в «Газпромнефть-Развитии», также занимал руководящие должности на таких предприятиях, как «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «ТНК-Уват», «ТНК-Нягань», «Удмуртнефть».

Иван Раздобудько окончил Удмуртский государственный университет по двум направлениям: «Менеджмент» и «Перевод и переводоведение». Прошел обучение в ведущих школах бизнеса «Мирбис» и INSEAD.

«Я рад стать частью молодой и амбициозной команды «Газпромнефть-Востока». Являясь одним из лидеров нефтяной отрасли Томской области, предприятие реализует стратегически важные для региона проекты. Среди них поиск эффективных способов разработки трудной нефти из палеозойских отложений, а также внедрение цифровых инструментов на всех этапах добычи углеводородов. Профессиональная команда – одна из главных ценностей предприятия, мы нацелены на ее сохранение, укрепление и стабильное развитие. В этом плане также важна работа по созданию кадрового резерва из числа выпускников региональных вузов. Именно поэтому мы продолжим развивать наше партнерство с научно-образовательным кластером Томской области», -- отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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