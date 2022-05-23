Сегодня томичей ждут грозы и ветер
23 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня, 23 мая, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«В городе ожидаются дожди, грозы, порывы ветра 16-21 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности: при движении по улице не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабозакрепленных конструкций.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: