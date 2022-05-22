В Лагерном саду Томска поймали медвежонка

22 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 22 мая, в Томске сотрудники полиции поймали медвежонка, которого горожане заметили на территории Лагерного сада.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, после сообщение о появлении животного полицейские прибыли на место, поймали зверя и передали его сотрудникам Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

В сообщении уточняется, что медвежонка выпустят в естественную среду обитания. Жизни и здоровью маленького косолапого ничего не угрожает.

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