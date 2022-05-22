Менее 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
22 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 78 человек. 15 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 149 случаев заболевания коронавирусом. 129 100 заболевших выздоровели. 835 скончались.
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