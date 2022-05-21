Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 19 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 131 104 случаев заболевания коронавирусом. 129 022 заболевших выздоровели. 835 скончались.



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