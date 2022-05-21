В Томске вновь заработали Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House

21 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Сегодня, 21 мая, в томском торговом центре «Изумрудный город» вновь открылись магазины польского ритейлера и производителя одежды LPP Group. Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House работают с сегодняшнего дня.

«Заглядывайте ежедневно с 10:00 до 22:00 часов, будем вам улыбаться всем сердцем, потому что мы очень скучали!», — говорится в сообщении ТЦ во ВКонтакте.

Напомним, магазины одежды LPP Group перестали работать в Томске 30 марта. До этого компания прекратила поставки продукции в Россию, а также остановила инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Позже, по сообщению ТАСС, LPP Group приняла решение о продаже российских подразделений китайскому консорциуму.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: