18+
18+

В Томске вновь заработали Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House

Томские новости, магазины изумрудный город одежда В Томске вновь заработали Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House

Сегодня, 21 мая, в томском торговом центре «Изумрудный город» вновь открылись магазины польского ритейлера и производителя одежды LPP Group. Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House работают с сегодняшнего дня.

«Заглядывайте ежедневно с 10:00 до 22:00 часов, будем вам улыбаться всем сердцем, потому что мы очень скучали!», — говорится в сообщении ТЦ во ВКонтакте.

Напомним, магазины одежды LPP Group перестали работать в Томске 30 марта. До этого компания прекратила поставки продукции в Россию, а также остановила инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Позже, по сообщению ТАСС, LPP Group приняла решение о продаже российских подразделений китайскому консорциуму.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на высадку кедров у Междуречья

4 мая 2022
Томские новости

Более 90 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

30 апреля 2022
Томские новости

Движение по ул. Гагарина в Томске откроют досрочно

22 апреля 2022
Томские новости

Жители села Моряковский Затон Томской области получили доступ к цифровым услугам «Ростелекома»

25 апреля 2022
Томские новости

Томичи могут помочь пострадавшему от огня «дому за рубль»

25 апреля 2022
Томские новости

Томские вузы первыми в России будут готовить технологических предпринимателей в медицине

17 мая 2022
Томские новости

Томички взяли «золото» и «серебро» на «Кубке дружбы» России, Казахстана и Белоруссии

6 мая 2022
Томские новости

Томичей приглашают на «Ночь музеев»

16 мая 2022
Томские новости

В Нижнем Новгороде выпустили энциклопедию уличного искусства

5 мая 2022