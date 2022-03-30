Reserved, Mohito и Cropp перестали работать в Томске

30 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 30 марта, в Томске не открылись магазины польского ритейлера и производителя одежды LPP Group. Среди них Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito.

Сообщение о завершении работы в России было опубликовано на сайте производителя накануне. В нем говорится, что компания завершила все операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний из них.

Ранее LPP прекратил поставки продукции в Россию, а также остановил инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Акционерное общество LPP — польский производитель одежды, который занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и представляет 5 брендов. Сеть продаж LPP состоит из более чем 1800 магазинов, расположенных в 25 странах.

Ранее сообщалось, что магазины Mango в Томске продолжают работу, несмотря на сообщения о приостановке деятельности сети в России.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: