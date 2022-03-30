18+
18+

Reserved, Mohito и Cropp перестали работать в Томске

Томские новости, мохито кропп магазины закрылись магазины когда откроются санкции спецоперации Reserved, Mohito и Cropp перестали работать в Томске

Сегодня, 30 марта, в Томске не открылись магазины польского ритейлера и производителя одежды LPP Group. Среди них Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito.

Сообщение о завершении работы в России было опубликовано на сайте производителя накануне. В нем говорится, что компания завершила все операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний из них.

Ранее LPP прекратил поставки продукции в Россию, а также остановил инвестиции, развитие сети и онлайн-продажи.

Акционерное общество LPP — польский производитель одежды, который занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и представляет 5 брендов. Сеть продаж LPP состоит из более чем 1800 магазинов, расположенных в 25 странах.

Ранее сообщалось, что магазины Mango в Томске продолжают работу, несмотря на сообщения о приостановке деятельности сети в России.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Сибагро» заменит португальское селекционное яйцо, рассматривает варианты

17 марта 2022
Томские новости

В Томске идут съемки «пилота» комедийного сериала с элементами фэнтези о студентах и университетах

22 марта 2022
Томские новости

Томский госуниверситет переводит свои онлайн-курсы с платформы Coursera

16 марта 2022
Томские новости

Томское отделение ВООПиК выступило против снятия с охраны здания карандашной фабрики

24 марта 2022
Томские новости

Томская область в 2022 году намерена на 4% увеличить урожай зерновых

28 марта 2022
Томские новости

Томский санаторий «Чажемто» получил «две звезды»

11 марта 2022
Томские новости

В Томске запускают всероссийских конкурс проектов малых архитектурных форм

2 марта 2022
Томские новости

Снятия ковидных ограничений в Томской области не за горами — губернатор

15 марта 2022
Томские новости

Семерых человек доставили в больницу после столкновения двух иномарок на трассе в Томской области

25 марта 2022