Магазины Mango в Томске пока продолжают работу

5 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Магазины глобального бренда одежды Mango продолжают свою работу в Томске, несмотря на сообщения о приостановке работы сети в России.

Сейчас в Томске действуют две торговые точки под брендом Mango — в торговом центре «Изумрудный город» и ЦУМе. В обоих магазинах «Томскому Обзору» сообщили, что они продолжают функционировать и пока не планируют закрываться.

Ранее на сайте бренда появилось сообщение о прекращении работы корпоративных магазинов и Mango.com в связи с «определенными операционными проблемами, с которыми компания столкнулась в последнее время».

Mango — испанский бренд одежды, основанный в 1995 году и выпускающий одежду среднего ценового сегмента. По данным Википедии в РФ насчитывалось 126 магазинов этой компании.

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