В Томске наградили лауреатов премии Законодательной Думы Томской области

23 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

20 мая на торжественном заседании Совета регионального парламента прошла церемония награждения лауреатов 19 Премии Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований. 20 учеников школ, гимназий и техникумов получили заслуженные призы из рук депутатов.

«В этом году из 20 победителей пятеро — это ребята, которые учатся в колледжах и техникумах Томской области. Мы серьезно задумались, не сделать ли отдельную номинацию для учреждений специального профобразования. То, что сегодня такое активное участие начали принимать учащиеся техникумов и колледжей Томской области говорит о том, что системе среднего профобразования уделяется все больше внимания и на федеральном, и на региональном уровнях. Проходит много олимпиад, соревнований и конкурсов, которые организованы для учащихся этих учреждений», — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Спикер также добавила, что победителями становятся очень разносторонние участники, которые имеют хорошие результаты в спорте и искусстве.

Фото: Серафима Кузина

«Я участвовала в конкурсе Облдумы и в прошлом году. На этот раз у меня все получилось, — рассказывает студентка четвертого курса Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг Валентина Писарева. — Основа моего портфолио — грамоты Worldskills Russia «Молодые профессионалы России», как в Томске, так и в Ижевске и Москве по направлению «Ресторанный сервис». Я вышла в нацфинал. Также я участвовала в других конкурсах, например «Студент года», и некоторых региональных.



В этом году в конкурсе лауреатов Премии Законодательной Думы Томской области приняли участие 107 ребят из 15 муниципалитетов региона. Лидерами по количеству заявок в этом году стали Томск, Северск и Асиновский район. Причем Томск сумел поднять эффективность участников до 28%, выйдя по этому параметру на второе место после Стрежевого и Кожевниковского района, где побеждали 33% заявителей.

Ученик 9б класса лицея №7 Вячеслав Воронин — также в числе победителей.

Фото: Серафима Кузина

«У меня было несколько циклов проектов по изучению электрических явлений. Первый заключался в том, чтобы извлекать энергию из овощей и фруктов. Он был достаточно успешным, у меня получилось занять с ним второе место на международной конференции. В следующем году я выполнил проект по более улучшенному способу получения электроэнергии. Это был электромеханический генератор, который также представлялся на различного уровня конференциях. На всероссийском я занял первое место», — рассказал Вячеслав Воронин.

Победительница конкурса из северской гимназии Елена Бабичева рассказала о видении своей будущей траектории.

Фото: Серафима Кузина

«В основном в моем портфолио награды за участие в олимпиадах по литературе и русскому языку. В том числе и Всероссийская олимпиада школьников, где я стала призером. Для меня это пока самое большое достижение. Думаю, что оно сыграло важную роль, — отмечает Елена Бабичева. — Очень рада, что выиграла. Теперь я могу поступить без вступительных испытаний в любой университет на направление, где нужна литература, но пока еще выбираю, куда пойти».

Лауреатами Премии Законодательной Думы Томской области в этом году стали:

Корепанов Максим Николаевич, 9 класс ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

Косенчук Максим Николаевич, 9 класс МАОУ гимназия №18 города Томска;

Локтев Никита Сергеевич, 10 класс МАОУ гимназия № 13 города Томска;

Русанова Маргарита Игоревна, 10 класс ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

Бородатов Егор Олегович, 10 класс МБОУ Лицей при ТПУ;

Зюбин Константин Сергеевич, 10 класс МАОУ СОШ № 32 им. 19-й Гвардейской стрелковой дивизии города Томска;

Беломытцева Светлана Николаевна, 8 класс МАОУ Гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской города Томска;

Бабичева Елена Алексеевна, 11 класс МБОУ «Северская гимназия»;

Гимазова Диана Маратовна, 8 класс МБОУ СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева ЗАТО Северск;

Забейворота Кирилл Владимирович, 11 класс ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

Втюрина Анастасия Александровна, 10 класс МАОУ гимназия № 2 города Асино;

Аббасов Малик Азар оглы, 11 класс МАОУ СОШ № 36 города Томска;

Шпанов Дмитрий Алексеевич, 11 класс ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»;

Воронин Вячеслав Игоревич, 9 класс МАОУ Лицей № 7 города Томска;

Солодовникова Вера Дмитриевна, 10 класс МАОУ Школа «Перспектива» города Томска;

Степанова Ксения Владимировна, 4 курс ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»;

Егоренков Вячеслав Максимович, 4 курс ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»;

Писарева Валентина Олеговна, 4 курс ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»;

Лабынцева Татьяна Борисовна, 2 курс ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»;

Норов Владислав Вячеславович, 4 курс ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий».

«Я посещал районы Томской области, встречался с руководителями предприятий и обратил внимание, что за последние годы от молодежи очень много инициатив. Причем самого разного уровня и в разных отраслях — от микроэлектроники до малотоннажной химии. Я в очередной раз убедился, что наш регион очень богат талантами, у нас много новых инновационных направлений, но при этом есть и некий кадровый голод. Необходимо, чтобы школьники, студенты, выпускники знали о возможностях проявить себя на уровне Томской области. У нас впереди много новых проектов, больших строек, где очень нужна молодежь», — отметил сенатор Владимир Кравченко.

В свою очередь депутат Законодательной Думы Томской области, председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов, обращаясь к лауреатам пожелал им стать «локомотивами, которые трудом и знанием будут продвигать славу и известность региона как в России, так и за ее пределами».

По традиции фотографии победителей конкурса размещены на здании Томского областного драматического театра.

«Впереди у вас будет много побед, много свершений. Но я хочу, чтобы вы всегда помнили, что старт этим свершениям вы взяли на территории Томской области», — обратилась к победителям Оксана Козловвская.

Фото: Серафима Кузина

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