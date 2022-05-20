Франчайзи томского McDonald's станет владельцем всей сети в России

20 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Александра Прохорова, из архива издания

Новокузнецкое ООО «ГиД» — франчайзи McDonald’s в Сибири — выкупит все рестораны сети в России. Соответствующий договор уже заключен компанией с действующим лицензиатом Александром Говором, сообщает пресс-служба предприятия.

«Г-н Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ресторанами под новым брендом. С 2015 года г-н Говор является лицензиатом McDonald’s и управляет 25 ресторанами в Сибири», — говорится в сообщении.

Договор купли-продажи предусматривает сохранение сотрудников на срок не менее двух лет на эквивалентных условиях. Александр Говор также согласился профинансировать заработную плату корпоративных сотрудников, работающих в 45 регионах страны до закрытия, а также оплатить существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Напомним, ранее рестораны быстрого питания McDonald’s в Сибири, в том числе и Томске, продолжили свою работу в обычном режиме, несмотря на заявление головной компании о приостановке обслуживания в предприятиях сети в РФ.

Первый ресторан сети McDonald’s в Томске открылся в 2016 году на ул. Красноармейской, 123а. В 2021 году в ТРЦ «Изумрудный город» начал работу второй ресторан франшизы.

McDonald’s является ведущим мировым ритейлером общественного питания с более чем 39 000 точек в более чем 100 странах. Приблизительно 95% ресторанов McDonald’s по всему миру принадлежат и управляются независимыми местными владельцами бизнеса.

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