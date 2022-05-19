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Александр Лунев рассказал «Наследию» о десятилетии восстановления башни

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Вышел четвертый эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этой неделе гостем выпуска стал Александр Лунев, известный благодаря своему проекту восстановления старинной водонапорной башни. Он рассказал о том, что произошло с проектом «Саша и башня» за 10 лет существования, стоит ли инвестировать в наследие и попадать в историю таким сложным образом.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.

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