Томичи могут взять IT-ипотеку под 4,7%

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сбер снизил ставку по программе «Ипотека для IT» до 4,7% годовых при электронной регистрации сделки, сообщает пресс-служба банка.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий. Компания также должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и пользоваться налоговыми льготами не менее одного квартала.

Максимальная сумма, на которую могут рассчитывать IT-специалисты о 9 до 18 млн рублей. С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

Напомним, что 27 апреля 2022 года банк открыл предварительный приём заявок на эту программу и сейчас ожидает утвержденный правительством список компаний, подходящих под нее, для принятия финального решения по заявкам.

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