Лучшие книжные издатели и дизайнеры со всей страны соберутся на книжном фестивале в Томске

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Из архива издания

На первый университетский книжный фестиваль в Томск приедут издатели, исследователи, дизайнеры и блогеры из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Новосибирска и Улан-Удэ. Фестиваль интеллектуальной книги и дизайна «Книжная дюжина. Лирика и физика» приурочен к празднованию 144-го Дня рождения Томского госуниверситета и пройдет 27-29 мая 2022 года.

Посетителей образовательно-дискуссионной программы будут ждать разговоры о книгах в музее и о том, как интересно рассказывать читателям о науке, популярной нон-фикшн литературе и локальной идентичности в книгоиздании.

– Мы приглашаем студентов, преподавателей, горожан и гостей города на лекции, презентации книжных новинок, встречи с авторами и издателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Улан-Удэ и Калининграда. Научные коммуникации, локальное книгоиздание и книжный дизайн станут генеральными темами дискуссионных площадок фестиваля. Как говорил академик Д. С. Лихачёв, «чтобы не прозевать свою жизнь, человек должен обязательно вовремя прочитать свои главные книги». Надеюсь, что наш книжный фестиваль поможет каждому найти эти главные книги, – сказала проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

Спикерами фестиваля станут представители ведущих издательств, исследователи, писатели и сотрудники ГМИИ им. А.С. Пушкина.

— Год назад Пушкинский музей и Томский государственный университет подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Его главная цель — объединение наших усилий на территории науки, образования и искусства. Сегодня, в канун дня рождения ТГУ, Пушкинский музей стал соорганизатором фестиваля интеллектуальной книги и дизайна «Книжная дюжина. Лирика и физика» и пригласил специалистов музея, наших друзей и партнеров принять участие в его программе. В ближайших совместных планах Пушкинского музея и ТГУ — образовательные и дискуссионные проекты в Томске и Москве, художественные высказывания в пространстве ТГУ, создание совместных научно-творческих лабораторий, — говорит Лина Краснянская, заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по региональному развитию.

На ярмарке свои книги представят издательства Ad marginem, «Арка», «Белая ворона», «Бомбора», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Открытая кафедра», «Свиньин и сыновья», «Макушин Медиа» и другие.

— В Томске очень много читающей и интересующейся книгами публики — студентов, ученых, активных горожан, талантливых дизайнеров, современных художников. Поэтому идея запустить книжный фестиваль просто витала в воздухе. И конечно, в университетском городе было логичным связать его с наукой и образованием, — рассказывает главный редактор независимого издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте 12book.makushin.media

Организаторами мероприятия выступают ТГУ, ГМИИ им. А. С. Пушкина – Сибирский филиал и независимое издательство «Макушин Медиа».

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