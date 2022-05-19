На следующей неделе в Томске ограничат движение по Коммунальному мосту

19 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В среду, 25 мая, в Томске на время проведения ремонта будет частично перекрыто движение по Коммунальному мосту через Томь, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что для проезду будут доступны две полосы — по одной в каждую сторону. Сейчас подрядчик — иркутская компания «Пик» — устанавливает дорожные информационные щиты перед перекрестками ул. Учебная — Московский тракт, ул. Нахимова — пр. Ленина и на Шегарском тракте, которые сориентируют водителей о схеме движения.

Также 25 мая с обеих сторон установят светофоры, которые будут регулировать потоки машин при выезде из города с ул. Нахимова и Московского тракта, а также на въезде со стороны Тимирязево и федеральной трассы. Кроме того, подрядчики приводят в порядок объездные пути — устраняют ямы, колейность, проводят профилирование проезжей части.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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