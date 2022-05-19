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Томские дзюдоистки привезли три медали с первенства Сибири

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Томские спортсменки успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 18 лет, которое прошло в Омске.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 434 дзюдоиста. Представлявшие Томскую область спортсменки из Томска и Северска стали обладательницами трех медалей.

Лучших результатов добилась Варвара Торгонская, она провела четыре победных боя и стала чемпионкой в категории 70 кг. Еще две томички завоевали бронзовые награды. На третью ступень пьедестала почета поднялись Анаит Хачатурян (свыше 70 кг) и Майя Коростелёва (до 44 кг).

Все три спортсменки вместе с медалями получили путевки на первенство России по дзюдо, которое пройдёт в Саранске в сентябре этого года.

Девушек подготовил тренер тренер спортивного клуба дзюдо «Сибирь» Олег Лопарев.

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