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В Тимирязево произошел крупный пожар

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска лесные пожары В Тимирязево произошел крупный пожар

Сегодня, 18 мая, в Тимирязево загорелись надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул. Деповская, 44 поступило в 15.44. К приезду пожарных огнем были охвачены надворные постройки.

«Создавалась угроза жилым домам и лесному массиву», — сообщил заместитель начальника 1 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Томской области Антон Савин.

Пожар удалось ликвидировать в 16.55. В результате сгорели надворные постройки на площади 300 кв. метров. Дома не пострадали, пострадавших нет.

На месте работали 13 единиц техники и 41 человек.

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