Разработанные вместе со шведами радиофармпрепараты будут выпускаться в кооперации с «Росатомом» — томский ученый

18 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Разработанные в Томске в сотрудничестве со шведскими учеными радиофармпрепараты могут быть в ближайшее время утверждены Минздравом РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН Евгения Чойнзонова.

«Сегодня востребованность радиофармпрепаратов для диагностики, для лечения кардиологических, неврологических, онкологических заболеваний очень высока. И вот мы совместно со шведскими учеными, учеными Томского политехнического университета разрабатываем радиофармпрепараты именно для этих целей (...) Они могут быть в ближайшее время утверждены министерством здравоохранения и быть использованы во всех лечебных учреждениях нашей страны», — сказал он журналистам в среду.

В то же время, сказал Чойнзонов, отвечая на вопрос о том, продолжается ли сотрудничество с учеными Уппсальского университета, реализация проекта может занять больше времени, чем ожидалось.

«Я вам честно скажу, сложности появились, но мы их будем решать с помощью „Росатома“, но я не хочу опережать события. И мы вам к концу года доложим, что те препараты, которые разрабатывались с Уппсальским университетом (Швеция), они будут внедрены, нет сомнения. Но срок внедрения несколько оттягивается или задерживается», — сказал он.

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