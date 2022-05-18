Томичка хотела «аннулировать» кредит, но в итоге потеряла более 2 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2022 // Фото: freepik.com

Жительница Томска стала жертвой мошенников, поверив, что на её имя пытаются взять кредит, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 38-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что на томичке одобрен кредит. Женщина сказала, что никаких финансовых операций не совершала. Тогда «сотрудники банка» убедили собеседницу «аннулировать» кредит, для чего необходимо оформить займ на аналогичную сумму, а деньги как можно быстрее «вывести», чтобы они не достались мошенникам.

Поверив звонившим томичка оформила кредит на сумму более 2 млн рублей и перевела деньги на указанный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские напоминают томичам: если вам звонит неизвестный, представляется сотрудником банка, правоохранительного органа и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение — положить трубку и перезвонить в данную организацию по его официальному номеру, а еще лучше — прийти в офис лично.

Никогда ни при каких обстоятельствах не оформляйте онлайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвестных. Не направляйте свои деньги на неизвестные счета, номера которых вам назвали по телефону.

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