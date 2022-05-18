Аспирантка ТГУ создала англо-русский глоссарий по наукам о Земле

Аспирантка геолого-географического факультета Томского государственного университета Анна Чекина составила геоморфологический глоссарий GOESSARY, в который вошли узкоспециализированные термины по наукам о Земле, используемые в современных англоязычных научных источниках.

Как уточняют в пресс-службе вуза, сейчас в GEOSSARY около 330 терминов и словосочетаний из геоморфологии, гидрологии и геоинформатики с примерами контекста, в котором они используются в современной научной литературе.

Идея создания глоссария появилась у Анны после поступления в аспирантуру Томского госуниверситета в 2019 году. Ситуация с коронавирусом помешала ей полностью реализовать свою научную работу.

«Я не смогла поехать в командировку в Лаос, и зарубежные коллеги, со своей стороны, не смогли провести полевые исследования по причине локдауна в их стране. В связи с этим большая часть работа была сосредоточена на изучении литературы, — поясняет Анна. — Я работала с большим количеством научных статей и монографий на английском языке, и в процессе изучения у меня возникли трудности с переводом узкоспециализированных терминов по геоморфологии. Дисциплина специфичная, и мне редко попадалась адекватная интерпретация английских слов и словосочетаний на русском языке».

В итоге аспирантка стала фиксировать термины и словосочетания из англоязычных источников, искать их интерпретацию и записывать примеры контекста, в котором они были использованы. Если у термина было несколько значений, то она указывала все. Выложить глоссарий в открытый доступ предложил научный руководитель Анны, доцент кафедры географии ГГФ ТГУ Вадим Хромых.

«В настоящее время глоссарий не завершен: я продолжаю изучение источников и добавляю новые слова, — добавляет Анна Чекина. — В дальнейшем хочу расширить глоссарий на максимальное количество дисциплин, которые входят в науки о Земле: на экологию, геологию, климатологию и другие, дав возможность дополнять глоссарий авторам научных работ и другим специалистам».

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