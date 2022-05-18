18+
18+

Томичи привезли три медали с чемпионата Новосибирской области и Кубка Сибири по трофи-рейдам

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, соревнования турниры матч выиграли гонки по бездорожью Томичи привезли три медали с чемпионата Новосибирской области и Кубка Сибири по трофи-рейдам

Томичи заняли все призовые места в классе ТР-1 на прошедшем в Новосибирске 1 этапе чемпионата области и 1 этапе Кубка России по трофи-рейдам, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 экипажей из Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Бийска и Томска. Сборную Томской области представляла команда из 4 экипажей, которых сопровождали свой повар, врач и технический комиссар.

В классе ТР-1 томичи взяли абсолютное лидерство, заняв все три призовых места. «Золото» у дуэта Александра Шляхов и Максима Крутько. «Серебро» досталось экипажу Никиты Маркова и Егора Лысцова, а «бронзу» увезли домой Денис Алтухов и Иван Цымбалюк. Четвертое место в классе также досталось томскому экипажу Александра Крутько и Андрея Проняева.

Главным судьёй соревнований выступил томич Ринат Шарафиев, президент федерации автомобильного спорта Томской области, которому в конце марта была присвоена квалификация судьи всероссийской категории.

Фото: depms.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые помогли в разработке технологии получения сверхпрочного нанокомпозита для гибкой электроники

27 апреля 2022
Томские новости

Менее 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

13 мая 2022
Томские новости

Администрация Томска поможет арендатору пострадавшего «дома за рубль»

23 апреля 2022
Томские новости

Особый противопожарный режим введен в Томской области

29 апреля 2022
Томские новости

Пляжи и гастрономические туры могут появиться в Томской области в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма

29 апреля 2022
Томские новости

МегаФон совместно с Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения

26 апреля 2022
Томские новости

Несмотря на сложности, томский бизнес продолжает работать — омбудсмен

22 апреля 2022
Томские новости

Томский вуз вошел в топ-100 глобального рейтинга университетов RUR

13 мая 2022
Томские новости

Около 5 тонн мусора собрали во время эко-субботника в Буфф-саду

4 мая 2022