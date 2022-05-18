Томичи привезли три медали с чемпионата Новосибирской области и Кубка Сибири по трофи-рейдам

18 мая 2022 / Томский Обзор

Томичи заняли все призовые места в классе ТР-1 на прошедшем в Новосибирске 1 этапе чемпионата области и 1 этапе Кубка России по трофи-рейдам, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 экипажей из Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Бийска и Томска. Сборную Томской области представляла команда из 4 экипажей, которых сопровождали свой повар, врач и технический комиссар.

В классе ТР-1 томичи взяли абсолютное лидерство, заняв все три призовых места. «Золото» у дуэта Александра Шляхов и Максима Крутько. «Серебро» досталось экипажу Никиты Маркова и Егора Лысцова, а «бронзу» увезли домой Денис Алтухов и Иван Цымбалюк. Четвертое место в классе также досталось томскому экипажу Александра Крутько и Андрея Проняева.

Главным судьёй соревнований выступил томич Ринат Шарафиев, президент федерации автомобильного спорта Томской области, которому в конце марта была присвоена квалификация судьи всероссийской категории.

Фото: depms.ru

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