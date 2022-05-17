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В Томске открылся Центр судомоделирования

Образование и наука, Томские новости, модели моделирование суда водный транспорт В Томске открылся Центр судомоделирования

Сегодня, 17 мая, в Томском техникуме водного транспорта и судоходства открылся Центр судомоделирования.

В новом центре по пер. Островского, 5 студенты, обучающиеся судомоделированию и судостроению, будут практиковаться на современном оборудовании. Также школьники смогут ознакомиться с будущей профессией на специальный профпробах.

Всего на ремонт и оборудование аудиторий Томская область направила более 2 млн рублей. Часть оборудования купили на средства Томской судоходной компании, которая выделила 250 тыс. рублей.

Фото: Серафима Кузина

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