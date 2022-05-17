Последний звонок в томских школах пройдет очном формате
17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива идания
В этом году последние звонки в школах Томска пройдут 25 мая в очном формате, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, мероприятия для выпускников 9 классов пройдут в соответствии с планами общеобразовательных учреждений.
После торжественных линеек в школах выпускники возложат цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Лагерном саду.
В 2021-2022 учебном году «Последний звонок» прозвенит для 3 061 одиннадцатиклассников и 5 049 девятиклассников.
Выдача аттестатов выпускникам 11 классов запланирована на 24 июня.
Напомним, в прошлом году выпускные для 11-классников в Томской области прошли в офлайн-режиме.
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