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Последний звонок в томских школах пройдет очном формате

Праздники, Томские новости, образование последний звонок школа учеба Последний звонок в томских школах пройдет очном формате

В этом году последние звонки в школах Томска пройдут 25 мая в очном формате, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, мероприятия для выпускников 9 классов пройдут в соответствии с планами общеобразовательных учреждений.

После торжественных линеек в школах выпускники возложат цветы к Монументу боевой и трудовой славы в Лагерном саду.

В 2021-2022 учебном году «Последний звонок» прозвенит для 3 061 одиннадцатиклассников и 5 049 девятиклассников.

Выдача аттестатов выпускникам 11 классов запланирована на 24 июня.

Напомним, в прошлом году выпускные для 11-классников в Томской области прошли в офлайн-режиме.

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