Выпускные для 11-классников в Томской области пройдут в офлайн-режиме

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2021 // Фото: Владимир Дударев

В этом году выпускные в Томской области пройдут в онлайне для выпускников 9 классов и в офлайне - для 11-классников. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, принял решение о форматах проведения последних звонков для школьников и выпускников детсадов.

«Последние звонки для выпускников 11-х и 9-х классов школ Томской области состоятся с 26 по 31 мая – подходящую дату выберут сами школы», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что для выпускников 11 классов выпускные пройдут в формате торжественных линеек с соблюдением изоляции между классами

«В этом случае в праздниках могут принять участие и родители, но только в масках», - уточнил Сергей Жвачкин.

По его словам, в этом году выпускные утренники пройдут и в детских садах по группа. Родители ребенка (один представитель от семьи) при этом должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

В 2021 году школы в Томской области оканчивают 10 396 девятиклассников и 5 794 учеников 11-х классов. 11 891 ребенок выпускается из детских садов.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 32 592 случая заболевания коронавирусом, 31 502 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,11.

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