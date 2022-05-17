Томские вузы первыми в России будут готовить технологических предпринимателей в медицине

17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

В Томске начнут готовить предпринимателей в области медицинской техники. Соответствующую сетевую магистерскую программу первыми в России запустили Томский политехнический университет и Сибирский государственный медицинский университет.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, занятия по направлению «Технологическое предпринимательство в медицине» стартуют с сентября 2022 года. На программе открыто 25 бюджетных мест.

«Прежде существовали только курсы повышения квалификации по этому направлению. Она рассчитана на студентов не только технических специальностей, но и людей, заинтересованных в развитии рынка медицинских изделий в стране. Мы будем готовить уникальных специалистов, способных как создавать современную медицинскую технику, так и развивать высокотехнологичный бизнес на их основе, управлять проектами и стартапами», — рассказывает руководитель программы, доцент отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Екатерина Дикман.

Образовательная программа включает современные технологии диагностики и терапии, проектирование бизнеса в сфере медицинской техники, моделирование биотехнических систем, биостатистика, клинические и доклинические исследования, разработка интерфейсов и веб-приложений, маркетинг и управление продажами и многое другое.

В пресс-службе отмечают, что учебный график позволяет совмещать обучение в магистратуре с работой по специальности. В дальнейшем выпускники магистерской программы смогут продолжить обучение в аспирантуре по направлению «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии».

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