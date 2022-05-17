Пьяный северчанин оставил у больницы в Томске тело с ножевым ранением и попытался скрыться от полиции

17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Томские полицейские задержали северчанина, подозреваемого в убийстве и пытавшегося скрыться на автомобиле, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 30 апреля около часа ночи. Около центрального входа медучреждения по ул. Ивана Черных было обнаружено тело мужчины с новыми ранением, которое привезли на Toyota, после чего автомобиль скрылся.

Полицейские по горячим следам задержали разыскиваемое транспортное средство. Водитель пытался скрыться, но на 6 километре трассы Новомихайловка — Итатка не справился с управлением и съехал в кювет. За рулем иномарки сидел 43-летний пьяный северчанин. В его отношении составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.15, ст. 12.33 и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

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