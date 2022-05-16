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Проект высокотехнологичного мусорного полигона в Северске одобрен Главгосэкспертизой

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Главгосэкспертиза одобрила проект экотехнопарка в городе Северске для приема отходов предприятий Томской области и других регионов, сообщила агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по экотехнопарку „Западная Сибирь“, который планируется построить в городе Северске Томской области. Здесь будут перерабатывать отходы I и II классов опасности», — говорится в сообщении.

Планируется, что здесь из отходов будут извлекать полезные компоненты для повторного применения. Сейчас в России в переработку попадает не более 1,5% из 350 тыс. тонн таких отходов ежегодно.

Согласно проекту, физико-химическими методами в «Западной Сибири» будет обрабатываться 24,8 тыс. тонн отходов в год, термическими — 25,2 тыс. тонн, а тепловая энергия от сжигания мусора будет рекуперироваться в пар и электроэнергию.

Также предполагается установка системы газоочистки для защиты воздуха от выбросов, лаборатории для контроля за обезвреживанием отходов и пр.

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