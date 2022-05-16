Томичам покажут жабу-ага, бородатую агаму и «улыбающуюся» лягушку

16 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Ботсад ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета открылась выставка экзотических амфибий и рептилий. Здесь можно увидеть одну из самых крупных в мире жаб, игуану, агаму, удавов, зеленую бойгу и полозов.

Как уточняют в пресс-службе вуза, отдельного внимания заслуживают амфибии. Жаба-ага — вторая по величине из самых крупных жаб, массой более килограмма. Кожа у аги сильно ороговевшая, бородавчатая, окраска неяркая. Для этих жаб характерны большие околоушные железы по бокам головы, которые вырабатывают ядовитый секрет. Ага ядовита на всех жизненных стадиях. Яд сильнодействующий и воздействуют преимущественно на сердце и нервную систему, вызывая обильное слюноотделение, конвульсии, рвоту, временный паралич и смерть от остановки сердца. Выделения кожных желёз аги традиционно употребляются населением Южной Америки для смачивания наконечников стрел.

Голубая австралийская квакша, или улыбающаяся лягушка, обитает в субтропических лесах на деревьях и кустах. Квакша ловко лазает, молниеносно и точно прыгает по ветвям и листьям, может менять свою окраску, приспосабливаясь к фону, на котором сидит.

На выставке в Ботсаду ТГУ также представлена ядовитая змея зеленая бойга. Ее окраска является превосходной маскировкой. Эти змеи — ночные хищники, с наступлением темноты они становятся чрезвычайно быстрыми и нетерпеливыми охотниками. Обычно укус зеленой бойги не доставляет никаких проблем взрослому человеку, и он не опаснее укуса осы или пчелы.

Увидеть экзотических животных в оранжереях Ботанического сада ТГУ можно на самостоятельных экскурсиях по субботам и воскресеньям, без предварительной записи. Выставка будет работать по 31 июля.

Время посещения: с 10.00 до 17.00. Стоимость билета: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

Фото Ботсада ТГУ.

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