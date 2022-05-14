Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
14 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 51 человека. 25 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 732 случаев заболевания коронавирусом. 128 509 заболевших выздоровели. 834 скончались.
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