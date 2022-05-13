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Замгубернатора Томской области по инвестиционной политике Юрий Гурдин ушел в отставку

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Сегодня, 13 мая, завершил работу в администрации Томского области заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям региона Юрий Гурдин.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, чиновник покинул свой пост в связи с окончанием срока служебного контракта.

«С пониманием отношусь к решению Юрия Гурдина уйти», - сказал врио губернатора Томской области Владимир Мазур после встречи с ним.

В должности заместителя главы региона Юрий Гурдин работал с 1 сентября 2012 года. Занимался реализацией региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, международных и региональных связей.

Напомним, 12 мая новый глава региона дал возможность заместителям губернатора Сергея Жвачкина исполнять свои обязанности в течение двух месяцев.

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