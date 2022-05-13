18+
18+

В Томской области охотникам рассказали о правилах поведения в «Васюганском»

Природа, Томские новости, васюганский заповедник новости интересное томск охота утки зайцы В Томской области охотникам рассказали о правилах поведения в «Васюганском»

В начале мая Государственные инспекторы заповедника «Васюганский» совместно с представителем Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области провели профилактические беседы с охотниками и рыбаками, проживающими недалеко от границы охранной территории. Поводом стало открытие сезон охоты на водоплавающую птицу и особый противопожарный режим.

Как сообщают представители заповедника, за время выезда госинспекторы прошли по рекам Икса, Андарма и Кенга более 500 км и побеседовали с 12 охотниками. На встречах участники обсудили противопожарные меры, создание охранной зоны заповедника и ограничения, которые в связи с этим возникнут. Отмечается, что не было обнаружено ни одного нарушения, вызванного незаконным проникновением на территорию заповедника.

Во время обхода территории госинспекторы встретили зайцев, бобров, лис, цаплей, стаи разнообразных уток, а также краснокнижных речных выдр. Охота на них на территории заповедника строго запрещена.

Фото: предоставлены заповедником

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске опробуют первую в РФ систему безопасности с индивидуальной навигацией внутри здания

20 апреля 2022
Томские новости

Пожароопасный сезон из-за ранней весны преждевременно наступил во всех регионах Сибири, кроме Томской области — МЧС

20 апреля 2022
Томские новости

Новый глава Томской области заключил срочные контракты с прежними заместителями губернатора

12 мая 2022
Томские новости

В Томске создали первый российский 3D-принтер для работы в космосе и ПО для него

4 мая 2022
Томские новости

Спикер Томской облдумы рассказала о ключевых для региона решениях, принятых на заседании Совета законодателей

29 апреля 2022
Томские новости

В томской ОЭЗ запускают самую мощную в регионе электроподстанцию

29 апреля 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

15 апреля 2022
Томские новости

Северчанин лишился 40 тыс. рублей, пытаясь продать матрас

15 апреля 2022
Томские новости

«Ростелеком» начал продажи офисного ПО МойОфис госсектору и частному бизнесу Сибири

26 апреля 2022