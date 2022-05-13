В Томской области охотникам рассказали о правилах поведения в «Васюганском»

13 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено заповедником

В начале мая Государственные инспекторы заповедника «Васюганский» совместно с представителем Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области провели профилактические беседы с охотниками и рыбаками, проживающими недалеко от границы охранной территории. Поводом стало открытие сезон охоты на водоплавающую птицу и особый противопожарный режим.

Как сообщают представители заповедника, за время выезда госинспекторы прошли по рекам Икса, Андарма и Кенга более 500 км и побеседовали с 12 охотниками. На встречах участники обсудили противопожарные меры, создание охранной зоны заповедника и ограничения, которые в связи с этим возникнут. Отмечается, что не было обнаружено ни одного нарушения, вызванного незаконным проникновением на территорию заповедника.

Во время обхода территории госинспекторы встретили зайцев, бобров, лис, цаплей, стаи разнообразных уток, а также краснокнижных речных выдр. Охота на них на территории заповедника строго запрещена.

Фото: предоставлены заповедником

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