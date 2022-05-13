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Сибирский химкомбинат к 2023 году переведет остановленный завод в безопасное состояние за 624 млн рублей

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«Росатом» заключил с АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») контракт на выполнение работ по переводу в ядерно-безопасное состояние остановленного в 2017 году химико-металлургического завода (ХМЗ) СХК, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные материалов сайта госзакупок.

До конца года предприятию предстоит удалить радиоактивные материалы (плутоний, америций, уран и их соединения) из помещений завода, дезактивировать оборудование (1,56 тыс. единиц), переработать некондиционные ядерные материалы и обороты плутониевого производства, а также организовать учет, контроль и хранение ядерных материалов, которые образуются при переводе ХМЗ в ядерно-безопасное состояние. Работы необходимо провести в семи основных технологических зданиях ХМЗ, шести вспомогательных зданиях и различных сооружениях (вентиляционные тоннели, эстакады и др.).

Цена контракта составила 624,4 млн рублей.

Как сообщалось, СХК изготовил на ХМЗ последнюю партию продукции в конце 2016 года, в 2017 году завод был остановлен. Вывод из эксплуатации и перевод в радиационно-безопасное состояние в целом займут 5-8 лет.

В будущем на базе этого завода в рамках проекта «Прорыв» предполагается создать центр компетенций по исследованию и отработке технологических решений изготовления и переработки смешанного нитридного уран-плутониевого топлива для модуля фабрикации/рефабрикации и модуля переработки опытного демонстрационного энергетического комплекса.

Химико-металлургический завод создавался для производства специзделий из урана и плутония. Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в июле 1961 года. В марте 1963 года специалисты завода получили первое изделие из плутония.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

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