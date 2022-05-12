Томичей приглашают на чемпионат по распознаванию сибирских газет XIX века

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2022 // Фото: tsu.ru

В Томске 28 мая состоится первый чемпионат по распознаванию сибирских газет XIX века. Мероприятие, приуроченное к 144-летию Томского государственного университета, проводит Научная библиотека Томского государственного университета.

Как сообщают организаторы, за час отведенного времени участники должны будут расшифровать колонки с записями в газетах, уже распознанными машиной, и перепечатать текст в новую колонку. Победителями станут те, кто наиболее точно распознают текст и напечатают наибольшее количество знаков. Им вручат почетные дипломы и призы — подписки на аудиокниги.

— Наш чемпионат — это соревнование на скорость и точность, а также умение адаптироваться в непривычной информационной среде. Особая верстка газет, большое разнообразие шрифтов, слова и буквы, которые мы уже не используем, — все это станет для участников чемпионата вызовом и отличным способом проверить себя, — рассказал один из организаторов чемпионата, менеджер IT-проектов Научной библиотеки ТГУ Андрей Пархоменко. — Каждый участник будет работать со «своей» сибирской газетой периода 1878–1888 годов — десятилетия от основания до открытия Императорского Томского университета.

Регистрация на чемпионат открыта до 26 мая по ссылке. Мероприятие пройдет в кибер-классе Научной библиотеки по адресу: пр. Ленина, 34А.

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