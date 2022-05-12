Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 91 человека. 33 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 630 случаев заболевания коронавирусом. 128 402 заболевших выздоровели, 834 скончались.

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