Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
12 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 91 человека. 33 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 630 случаев заболевания коронавирусом. 128 402 заболевших выздоровели, 834 скончались.
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